Mituitor condamnat

Daniel Nicolae Soric, in varsta de 24 de ani, din satul Plaiesu (al comunei Timisesti), a fost condamnat de Tribunal la un an si patru luni de inchisoare, cu suspendare, pe doi ani de incercare, pentru dare de mita. El este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa anunte deplasarile mai luni de cinci zile, sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 60 de zile in folosul comunitatii.Conform sentintei, in ziua de 23 aprilie 2023 el a fost oprit de politisti in timp ce ... citește toată știrea