Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt informeaza ca, in sezonul rece 2023 - 2024, campania de vaccinare antigripala se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie dupa o procedura noua.Astfel, vaccinul antigripal va fi procurat de catre fiecare pacient asigurat in parte de la farmacie, pe baza unei prescriptii electronice emise de catre medicul de familie. Apoi, pacientul revine la cabinetul medicului de familie, unde ii va fi administrat vaccinul."In cazul in care vaccinul nu va fi ... citeste toata stirea