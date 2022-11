Molar de mamut vechi de 10.000 de ani recuperat de politisti

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au recuperat un molar de mamut, vechi de aproape 10.000 de ani, care fusese scos la vanzare pe internet de o femeie in varsta de 55 de ani, din comuna Borlesti.Anuntul a aparut in luna mai, iar oamenii legii au identificat-o pe vanzatoare ieri.Din cercetari a reiesit ca femeia primise bunul respectiv de la un consatean care-l descoperise intamplator in albia paraului Nechit, in 2018, si i-l facuse cadou. In prezent omul este decedat. Ea a ... citeste toata stirea