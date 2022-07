Momente dramatice in muntii Tarcaului. Stareta ranita cand incerca sa salveze din foc odoarele schitului FOTO

Incendiul izbucnit la Schitul Tarcuta, care-i situat la granita cu Tinutul Secuiesc, in Muntii Tarcaului, a provocat mari daune, stareta suferind arsuri la fata si la maini. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt atransmis noi date despre incendiul care a afectat Schitul Tarcuta, unul care este situat intr-o zona izolata din munti, in comuna Tarcau, la limita dintre Neamt, Bacau si Harghita, in ultimul judet mentionat fiind "granita" cu Tinutul Secuiesc. Sublocotenent Irina ... citeste toata stirea