Morenciu paraseste arestul politiei

Judecatorii bacauani au decis, la sfarsitul saptamanii trecute, sa-l puna in libertate pe Dan Morenciu, fostul manager al Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt.Acesta este acuzat ca a primit peste 100.000 de euro spaga pentru angajari si a fost arestat preventiv in luna mai, mandatul de arest fiindu-i reinnoit periodic, pana acum.Surprinzator, propunerea de renuntare la arestul preventiv si plasarea lui Morenciu sub control judiciar a fost facuta de procurorii DNA si admisa de Tribunalul