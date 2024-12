Mort de beat, cazut in strada

Un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Roman, aflat intr-o avansata stare de ebrietate, a cazut in strada in seara de 8 decembrie.Un echipaj de Politie care patrula cu masina in zona l-a observat, a oprit, a delimitat spatiul pe carosabil pentru a preveni producerea unor accidente, l-a preluat si l-a transportat la spital. Salvatorii sunt agentul-sef-pricipal Ioan Canarau, agentul-sef Gabriel Butnaru si elevul Rares Iordan.Pentru a evita cazurile de hipotermie, Inspectoratul ... citește toată știrea