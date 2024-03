Mort in incendiu

Un barbat de 67 de ani, din comuna Zanesti, a decedat ieri dimineata, intoxicat cu fum, dupa ce in bucataria locuintei lui a izbucnit un incendiu. Tragedia a avut loc pe la ora 6.30, in urmatoarele imprejurari. Niste materiale combustibile erau asezate prea aproape de soba, au luat foc, iar flacarile s-au propagat rapid la peretele de langa aceasta.Proprietarul dormea in tot acest timp. Incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum, iar vecinii au sarit ca sa-l stinga. Oamenii au intrat in ... citește toată știrea