Ieri dupa-amiaza, pe la ora 13, a avut loc un accident rutier pe DJ 155B, in comuna Petricani.Politistii au stabilit ca un localnic in varsta de 27 de ani conducea o motocicleta fara permis, a pierdut controlul directiei, si s-a izbit pe contrasens in masina la volanul careia era un ... citeste toata stirea