Motociclist beat si fara permis - accidentat

Un barbat in varsta de 35 de ani, din comuna Petricani, s-a ranit intr-un accident petrecut pe strada Cotului din localitate, in dupa-amiaza de 14 decembrie, pe la ora 15.30.El era beat, nu avea permis, conducea o motocicleta neinmatriculata si a iesit de pe drum intrand in gardul unei case. Individul s-a ales cu mai multe leziuni, fiind transportat la spital. Lui i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, fiind cercetat penal. Tot miercuri, ... citeste toata stirea