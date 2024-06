Motociclist decedat pe Axial, gasit dupa 24 de ore

Un tanar de 35 de ani, din orasul sibian Medias, care facea un traseu pe ruta Timisoara - Lacul Rosu impreuna cu alti sase motociclisti, a decedat in dupa-amiaza de 11 iunie dupa ce a plonjat cu motorul in albia paraului Izvorul Muntelui. Motociclistii plecasera pe 9 iunie de la Timisoara si parcursesera un traseu amplu pana sa ajunga in judetul nostru. In seara fatidica, Beluci Bartha rula dinspre Durau pe Drumul Judetean 155 F (Axial) - un traseu in panta, cu multe curbe. Probabil din cauza ... citește toată știrea