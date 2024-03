Motociclist mort dupa ce a izbit un cap de podet

In dupa-amiaza de 10 martie, in comuna Oniceni, a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Tragedia s-a petrecut pe la ora 17, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic de 32 de ani conducea o motocicleta cu viteza foarte mare, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe drum si s-a izbit intr-un cap de podet. Impactul i-a fost fatal. Oamenii legii continua cer-cetarile pentru ucidere din culpa.Tot duminica au mai avut loc trei accidente. La ora ... citește toată știrea