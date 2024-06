Motociclist omorat de autobuz

Ieri dupa-amiaza, pe strada Petru Movila din municipiul Piatra-Neamt, in dreptul unei statii de transport public in comun de la Sarata, a avut loc un accident rutier mortal. Evenimentul s-a petrecut la ora 14, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un localnic de 19 de ani mergea cu motocleta (inmatriculata NT-69-MOH) si a fost izbit de un ... citește toată știrea