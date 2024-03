Motociclisti implicati in grave accidente. Unul dintre ei a decedat pe loc in coliziunea cu un cap de pod

Seria evenimentelor de circulatie cu urmari dintre cele mai nefaste a continuat si la sfarsitul saptamanii trecute pe soselele din Neamt. In unul dintre nedoritele incident, victima a fost un motociclist.Pe data de 10 martie 2024, in jurul orei 17.00, politisti si cadrele sanitare au fost solicitate sa se deplaseze la Oniceni, anuntandu-se ca pe o strada din localitate a avut loc un accident, implicat fiind conducatorul auto al unui vehicul cu doua roti, care era in stare foarte grava."Din ... citește toată știrea