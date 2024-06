Motociclistul mort la Sarata era licean

Tanarul de 19 ani, din municipiul Piatra-Neamt, care a decedat in accidentul petrecut luni dupa-amiaza, pe strada Petru Movila din oras (zona Sarata), era elev in clasa a XII-a la Liceul Particular "Aurora Ouatu". Mihnea Dragan mergea spre casa si, in dreptul unei statii de transport public in comun a fost izbit de un autobuz (in care nu se aflau pasageri). Acesta din urma era condus de un barbat in varsta de 54 de ani, din comuna Garcina care a virat la stanga pentru a intra in statia - capat ... citește toată știrea