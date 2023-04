Municipiul Roman a inceput o noua relatie de prietenie si colaborare cu Samothraki, un important oras-insula din Marea Egee, au anuntat reprezentantii Primariei Roman. In perioada sarbatorilor pascale, primarul Leonard Achiriloaei a fost prezent in localitatea Samothraki, din Grecia, acolo unde a semnat pactul de infratire intre municipiul Roman si acest oras insular. A fost ultimul demers in vederea stabilirii unei relatii oficiale cu aceasta comunitate, dupa ce, in luna noiembrie a anului ... citeste toata stirea