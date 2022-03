"MYTH SHOW. O istorie a neincrederii",o noua premiera la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt

Teatrul Tineretului anunta premiera spectacolului "MYTH SHOW. O istorie a neincrederii", dupa un text de Daniel Chirila, in regia lui David Schwartz, in datele de 1, 2 si 3 aprilie, de la ora 19,00, la Sala Mare.Spectacolul exploreaza modul in care membrii unei comunitati se raporteaza la episoade majore ale istoriei recente, de la contemporanii evenimentelor din 1907, la cei care au fost muncitori ai Platformei Industriale Savinesti din judetul Neamt si care au resimtit din plin efectele ... citeste toata stirea