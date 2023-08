Un barbat de 80 de ani, din localitatea Tamaseni (judetul Neamt), a fost ranit sambata, in urma unui eveniment rutier provocat de el. Accidentul a avut peDJ 201C. "In timp ce un barbat in varsta de 80 de ani, din Tamaseni, conducea un motociclu in localitatea Tamaseni nu s-ar fi asigurat ... citeste toata stirea