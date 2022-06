Neamt: Accident rutier produs de un tanar de 21 de ani / Patru persoane ranite, printre care si un copil

Patru persoane, printre care un copil, au fost ranite in urma unui accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata pe DN 17B, intre localitatile Borca si Poiana Teiului."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 21 de ani, din Borca, conducea un autoturism din directia Borca - Poiana Teiului, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, de 42 de ani, din Borca, ce ... citeste toata stirea