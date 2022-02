Neamt: Misiune de salvare a doi frati cazuti in raul Bistrita. O fetita de 8 ani si un baiat de 7 ani s-au jucat pe gheata, iar aceasta s-a rupt sub greutatea lor

Pompierii din Neamt intervin, sambata, pentru salvarea doi frati cazuti in raul Bistrita. O fetita de 8 ani a fost scoasa din apa de localnici inainte de ajungerea echipajelor, iar un baiat de 7 ani a fost scos de catre pompieri. Ambii copii sunt in stop cardio-respirator. Cei doi s-au jucat pe gheata, iar aceasta s-a rupt sub greutatea lor. "Astazi, in jurul orei 14:40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bicaz au fost sesizati cu privire la faptul ca doi copii au cazut in raul ... citeste toata stirea