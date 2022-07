Neamt: Tanara salvata din apele raului Moldova, unde a mers la scaldat / Fratele ei, care a sarit dupa ea, este cautat de pompieri cu o barca - FOTO, VIDEO

O tanara de 17 ani a fost salvata, sambata dupa-amiaza, dupa ce a alunecat in apele raului Moldova, in judetul Neamt, unde se afla la scaldat. Ea a fost scoasa din apa de oamenii aflati in zona, pana la sosirea echipajelor de interventie, si a fost resuscitata. Fratele ei, care a sarit dupa ea in apa, este cautat de pompieri cu o barca. Pompierii au fost solicitati, sambata dupa-amiaza, printr-un apel la 112, sa intervina pentru cautarea a doua persoane in raul Moldova, in comuna Horia. Acolo ... citeste toata stirea