Neamt: Trupul tanarului care a sarit in apele raului Moldova dupa sora sa, gasit

Trupul tanarului de 18 ani din judetul Neamt care a sarit in apele raului Moldova pentru a-si salva sora, in varsta de 17 ani, a fost gasit, duminica, de echipele de cautare. Potrivit ISU Neamt, misiunile de cautare a baiatului inecat in raul Moldova au incetat sambata seara, in jurul orei 21:00, iar duminica dimineata la ora 5.00 au fost reluate. La misiune au participat si scafandri de la ISU Neamt, ISU Bacau, ISU Botosani si ISU Vrancea.Ulterior, trupul tanarului a fost gasit, in zona in ... citeste toata stirea