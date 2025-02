Neamtul are tot mai multe persoane cu dizabilitati

Numarul persoanelor cu dizabilitati din judetul Neamt a crescut constant, in ultimii patru ani, situatia fiind una ingrijoratoare pentru reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC).Astfel, daca in 2020 au fost luate in evidenta 1.690 cazuri noi, un an mai tarziu numarul cazurilor noi era de 1.763 iar in 2022 se inregistrau alte 2.044 cazuri.In 2023 s-au inregistrat 2.475 persoane noi cu un grad cu handicap iar anul trecut, inca 2.725 cazuri. ... citește toată știrea