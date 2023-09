Ca urmare a implementarii Programului national de ocupare a fortei de munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in primele opt luni ale anului 2023, au fost incadrate in munca 128.434 persoane, informeaza ANOFM.Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 august 2023, 59.364 au peste 45 de ani, 21.974 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 21.582 au intre 25 si 35 de ani, iar 25.514 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul ... citeste toata stirea