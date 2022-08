Nemtean condamnat pentru ultraj, prins in Italia

Politistii de investigatii criminale au pus in executare doua mandate europene de arestare, prinzandu-l in Italia pe romascanul Merisor Lupu, in varsta de 49 de ani, un periculos recidivist condamnat la un an si 20 de zile de inchisoare, pentru ultraj judiciar si incalcarea solemnitatii sedintei.El l-a ultragiat pe judecatorul Constantin Chiriluta, facand impotriva acestuia mai multe sesizari si, aproape de fiecare data cand il intalnea la instanta, apostrofandu-l cu vorbe "grele". Pe numele ... citeste toata stirea