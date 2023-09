Un barbat, in varsta de 72 de ani, din comuna Savinesti este primul pacient nemtean, confirmat anul acesta cu infectia virusului West Nile, care se transmite prin intepatura de tantar.Initial, asa cum a precizat Directia de Sanatate Publica (DSP), "barbatul a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, in data de 18 septembrie, la sectia Medicina Interna, apoi fiind transferat in sectia Boli Infectioase, o zi mai tarziu, pe 19 septembrie".Pacientul, diagnosticat cu ... citeste toata stirea