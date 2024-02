Nemtean mort intr-un accident in Italia

Dorel Vaduva, de 44 de ani, din comuna Trifesti, plecat la munta in strainatate si stabilit in orasul Italian Loreto, a fost gasit decedat in masina sa cazuta intr-o rapa de langa raul Tavo, la inceputul acestei saptamani. Barbatul locuia cu chirie impreuna cu mama sa, iar in seara de 31 ianuarie, pe la ora 19, a plecat de acasa si nu a mai revenit. Cadavrul acestuia a fost descoperit de un batran care strangea lemne. Din primele cercetari a reiesit ca nemteanul a pierdut controlul ... citește toată știrea