Nemteanca implicata intr-un accident cu trei morti pe E 85

O femeie in varsta de 48 de ani, din judetul nostru, a fost implicata intr-un grav accident rutier petrecut in dupa-amiaza de 13 aprilie, la ora 16, pe E 85, intre comunele bacauane Racaciuni si Cleja.Politistii au stabilit ca un localnic de 78 de ani conducea o masina catre Bucuresti, cu 200 de kilometri/ora, a intrat in depasire intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei si s-a izbit in autoturismul la volanul careia se afla nemteanca. Apoi, masina bacauanului s-a rasturnat