Nemteanca moarta in accidentul de autocar din Slovenia

O femeie din judetul nostru este printre cei trei romani care au murit dupa ce un autocar inmatriculat in judetul Brasov s-a rasturnat, in dimineata de 3 februarie, in nord-vestul Sloveniei.Celelalte doua victime sunt un valuian din comuna Voinesti si o alta femeie din Pitesti (Arges). Tragedia s-a petrecut pe autostrada A1, intre localitatile Garsiani - Murska Sobota. Autocarul transporta 32 de cetateni romani spre Italia. Majoritatea erau muncitori care au fost preluati pe drum din mai multe ... citeste toata stirea