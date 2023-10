Trei nemtence care mergeau cu masina la un priveghi in judetul Iasi au trecut prin momente groaznice dupa ce, ieri dimineata, autoturismul s-a rasturnat intre Podu Iloaiei si Letcani, iar o pasagera a decedat. Victima (58 de ani) a murit la scurt timp dupa accident, fiind prinsa sub masina. Tragedia a avut loc pe la ora 11. In autoturismul rasturnat, un Ford Fiesta, se afla un barbat care conducea si pasagerele lui, toate imbracate in doliu. "Mergea cu viteza foarte mare, a incercat ... citeste toata stirea