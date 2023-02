Nemteni disparuti la munca in Italia

Sase nemteni care, in urma cu mai multi ani au plecat la munca in diverse regiuni ale Italiei, sunt dati disparuti.Intr-un prim caz este vorba despre Mihai Ciprian Munteanu (41 de ani) din comuna Brusturi. In 2013, el a plecat in localitatea Ginosa, iar dupa o vreme nu a mai luat legatura cu familia. Disparitia le-a fost anuntat oamenilor legii de mama acestuia - Maria Solomon, in 2018. Barbatul are 1,75 m, 75 de kilograme, parul saten (tuns scurt) si ochii caprui.Cautata este si Elena Gabor ... citeste toata stirea