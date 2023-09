* in urma unui nou control al autoritatilor, activitatea a 3 statii care comercializeaza GPL in judet a fost sistata, fiind emise 26 de sanctiuni, cu amenzi in valoare totala de 28.500 leiPrefectul judetului Neamt, Adrian Nita, a transmis rezultatele unui nou control desfasurat in perioada 7-14 septembrie, concentrat asupra statiilor de GPL. Potrivit raportului, alte 3 statii GPL din Piatra-Neamt si Targu-Neamt au fost inchise in urma controalelor, dupa cele 19 inchise la primul control. ... citeste toata stirea