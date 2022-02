Ninsori si vreme rece, pana joi dimineata

Luni, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare vizand ninsori si intensificari ale vantului, pentru cea mai marte parte a tarii, in intervalul marti, 1 martie, ora 10 - joi, 3 martie, ora 10.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat, in estul, sudul si centrul tarii, precum si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, temporar va ninge, iar local se va depune strat de zapada. Vantul va avea intensificari in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, precum si in ... citeste toata stirea