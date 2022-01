Ninsori slabe si ger, in aceasta saptamana

Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare vizand precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, pentru acest inceput de saptamana.Conform meteorologilor, in intervalul luni, 10 ianuarie, ora 10 - miercuri, 12 ianuarie, ora 10, in Oltenia si sudul Banatului vor fi precipitatii moderate cantitativ (15 - 25 l/mp), la inceput predominant sub forma de ploaie, iar din noaptea de luni spre marti (10 spre 11 ianuarie), treptat acestea se vor transforma in ... citeste toata stirea