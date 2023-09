Vineri, 29 septembrie, se va desfasura o noua editie a evenimentului "Noaptea cercetatorilor europeni", serie de manifestari care isi propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi munca de cercetare.In judetul Neamt, manifestari sub genericul "Noaptea cercetatorilor europeni" vor fi organizate la Piatra Neamt si in Tirgu Neamt. In Piatra Neamt, acestea vor avea loc in incinta Shopping City Piatra Neamt, intre orele 17-22, unde vor fi organizate ... citeste toata stirea