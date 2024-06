Noi servicii medicale decontate de CNAS, de la 1 iulie

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca, de la 1 iulie, vor fi disponibile noi servicii de depistare si confirmare a unor boli grave. Astfel, principala noutate a modificarilor si completarilor contractului-cadru care vor intra in vigoare de la 1 iulie 2024 va consta in introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate si neasigurate, pe principalele paliere de asistenta medicala, in scopul depistarii unor afectiuni grave, respectiv cancerele, ... citește toată știrea