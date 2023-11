Primaria municipiului Roman doreste sa rezolve o problema care priveste transportul interurban de calatori din municipiul nostru, dupa ce spatiul de asteptare si imbarcare de la fosta autogara de pe strada Mihai Viteazul, dintre OMV si Roman Value Centre, a fost dezafectat.Primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a declarat in conferinta de presa de vineri, 3 noiembrie, ca municipalitatea urmeaza a amenaja mai multe spatii de imbarcare pentru calatori, sub forma unor alveole in care ... citeste toata stirea