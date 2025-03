'Nora' pe scena Teatrului Tineretului Piatra-Neamt: O noua perspectiva asupra capodoperei lui Ibsen

Teatrul Tineretului Piatra-Neamt anunta premiera spectacolului "Nora" o adaptare dupa Henrik Ibsen.Conform statisticilor intocmite de The Center for Ibsen Studies din Oslo, citate de Teatrul Tineretului, piesa "Nora" rivalizeaza cu "Hamlet" in ceea ce priveste numarul de montari din intreaga lume."Celebritatea se datoreaza in primul rand vizionarismului lui Ibsen, care, prin aceasta piesa montata pentru prima data in 1879, devanseaza cu aproape 100 de ani gandirile filosofice si sociologice ... citește toată știrea