Noua ani de anchete si procese in dosarul unui cetatean spaniol. Sentinta definitiva dupa un grav accident

Magistratii din Bacau au pronuntat o sentinta definitiva in dosarul unui cetatean spaniol, care a comis un grav accident rutier, ancheta si procesele durand aproape noua ani. Cercetarile si procesele in cazul unui cetatean spaniol, care a fost acuzat de comiterea, pe 28 octombrie 2013, in localitatea Zanesti, judetul Neamt, a unui grav accident rutier cu mai multe victime, s-au incheiat dupa aproape noua ani, o sentinta definitiva fiind pronuntata recent de catre magistratii de la Curtea de ... citeste toata stirea