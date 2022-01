Noul prefect de Neamt, Adrian Nita, a fost investit in functie

Vineri, 28 ianuarie, noul prefect al judetului Neamt, Adrian Nita, a fost investit in functie, in cadrul unei ceremonii desfasurate in sistem de videoconferinta, la care au participat Teodor Gheorghe, director general al Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, si Gheorghe Sorescu, subsecretar de stat in cadrul MAI pentru relatia cu prefecturile din tara. In cadrul aceleiasi ceremonii, au mai fost numiti prefectii din judetele ... citeste toata stirea