Un raport al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt arata ca numarul cazurilor de obezitate la copii este in crestere in judetul Neamt, cele mai multe cazuri inregistrandu-se la grupa de varsta 10-14 ani si in mediul rural. Pe parcursul lunii noiembrie, DSP Neamt deruleaza, cu sprijinul Institutului National de Sanatate Publica si al Ministerului Sanatatii, campania "Ce, cat si cum mananca un copil istet!", campanie de informare care se adreseaza copiilor din ciclul primar de invatamant, ... citeste toata stirea