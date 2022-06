Nunta in Moldova sfarsita prost: socrul mic era sa fie omorat de un invitat. Sentinta si "nota de plata"

O petrecere de nunta a avut un final neprevazut, unul dintre invitati fiind acuzat de tentativa de omor si condamnat penal, pentru ca l-a agresat violent pe socrul mic. Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat recent in cazul unei infractiuni de tentativa de omor si au aplicat o sanctiune cu detentie, acordand victimei mari daune. Fapta incriminata s-a petrecut acum cativa ani, la finalul unei nunti organizate in localitatea Poienari.Agresiunea a avut loc in noaptea de 13 spre ... citeste toata stirea