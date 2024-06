O autobasculanta a izbit o cisterna cu motorina

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, ieri dimineata, in comuna Gadinti. Evenimentul a avut loc la ora 10, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un sucevean in varsta de 53 de ani conducea o autobasculanta pe DN 15D, a pierdut controlul directiei si s-a izbit pe contrasens in cisterna incarcata cu motorina la volanul careia se afla un bacauan de 43 de ani. In urma impactului, ambii soferi au fost raniti. La locul accidentului s-au deplasat pompierii ... citește toată știrea