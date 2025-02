O autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt a luat foc sambata dimineata. Incendiul a izbucnit in timp ce masina se afla in garaj. Pompierii au stins focul si nu au fost persoane ranitePotrivit ISU Neamt "pompierii au fost solicitati sa intervina in orasul Targu-Neamt pentru stingerea unui incendiu produs la o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt, aflata in garajul sediului de pe strada Stefan cel Mare".In misiune au fost trimise forte si mijloace de ... citește toată știrea