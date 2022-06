O autoutilitara care transporta 60 de stupi cu albine s-a rasturnat in zona Hanul Ancutei din Neamt/ O persoana de 68 de ani a fost dusa la spital in urma intepaturilor de albine/ A fost emis mesaj RO-Alert

O autoutilitara care transporta 60 de stupi cu albine s-a rasturnat, sambata dimineata, in zona Hanul Ancutei din judetul Neamt, iar o persoana in varsta de 68 de ani a fost dusa la spital in urma intepaturilor de albine. De asemenea, mai multi reprezentanti ai fortelor de interventie prezenti la accident au fost intepati. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert , recomandand cetatenilor sa evite zona.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca sambata, in jurul orei 05.30, ... citeste toata stirea