O banala cearta la liceu, la un pas de crima. Sentinta in cazul elevului care era sa-si ucida colegul

Un banal conflict intre doi adolescenti a izbucnit in curtea unui liceu din Roman si a continuat intr-un parc, soldandu-se cu o acuzatie penala si o condamnare Un adolescent din localitatea Dagata, judetul Iasi, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si pentru ca la data faptei era minor a fost condamnat la masura educativa a internarii intr-un centru educativ pe o perioada de 2 ani. Fapta a avut loc acum un an, in Parcul Municipal din Roman, judetul Neamt. ... citeste toata stirea