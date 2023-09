Batrana care a trecut strada fara sa se asigure, provocand o tragedie, a fost condamnata. Are sechestru pe casa de chirpiciO femeie de 84 de ani din Neamt plateste scump faptul ca a traversat neregulamentar un drum european. Soferul care a evitat-o a lovit o masina in care se aflau o mama si fiul sau. Toti trei au murit, relateaza site-ul stirileprotv.roJudecatorii au decis ca este vina batranei, pe care au condamnat-o la 3 ani cu suspendare. In plus, trebuie sa achite 170.000 de euro daune. ... citeste toata stirea