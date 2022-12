O camioneta plina cu schele a intrat intr-un copac

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident ieri dimineata, pe la ora 11, in satul Tarzia (al comunei Brusturi).Un barbat in varsta de 56 de ani conducea o autoutilitara Iveco incarcata cu elemente metalize de schela, a pierdut controlul directiei in incercarea de a evita o pisica, si s-a izbit intr-un copac de pe marginea drumului, pe care l-a rupt. Soferul a iesit nevatamat din masina pana la sosirea ajutoarelor. La locul evenimentului au intervenit doua echipaje de pompieri ... citeste toata stirea