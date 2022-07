O eleva cu medie foarte mare in liceu a obtinut in instanta dreptul de a da BAC-ul

O instanta de judecata a decis ca o eleva din Piatra Neamt, care avea o medie mare de absolvire a liceului, sa se poata inscrie la Bacalaureat. Ea fusese elimitata la prima sesiune. O eleva de la Colegiul National "Petru Rares" din Piatra Neamt a obtinut in instanta reinscrierea in sesiunea din august - septembrie a Bacalaureatului 2022. In prima, cea din iunie - iulie, ea fusese data afara de la o proba, cea de Limba Romana, deoarece asupra ei in sala de examen s-a descoperit un telefon mobil. ... citeste toata stirea