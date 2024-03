O femeie a gasit 16.800 de euro langa o clinica din Piatra-Neamt. Cine este barbatul care i-a pierdut

O femeie in varsta de 34 ani a gasit un plic cu 16.800 euro in parcarea unei clinici medicale din Piatra-Neamt. Nu s-a gandit nicio clipa sa-i pastreze si i-a dus la Politie in speranta ca oamenii legii il vor gasi pe pagubas.Guzu Baghiu Andreea s-a prezentat joi la sediul Politiei municipiului Piatra-Neamt, aducand cu ea un plic ce continea cei 16.800 de euro."Ea le-a povestit politistilor ca a gasit plicul cu bani in parcarea unei clinici medicale private din Piatra-Neamt, realizand ... citește toată știrea