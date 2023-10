Marti, 3 octombrie, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Targu-Neamt au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment, in zona forestiera, din proximitatea manastirii Braditel.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, la data de 3 septembrie, un barbat in varsta de 64 de ani, din Barticesti, s-ar fi deplasat impreuna cu sotia sa, in varsta de 60 de ani, din aceeasi localitate, in padurea apartinand Ocolului ... citeste toata stirea